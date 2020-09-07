День рождения легенды: 40 лет исполняется лучшему бомбардиру в истории новосибирского футбола

Фото из группы ФК «Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте»

Сегодня, 14 сентября, лучшей бомбардир в истории новосибирского футбола Дмитрий Акимов празднует юбилей; одному из лучших футболистов столицы Сибири исполняется 40 лет.

Лучший бомбардир в истории новосибирского футбола Дмитрий Акимов празднует сегодня, 14 сентября, 40-летний юбилей. Футболист сыграл в составе «Сибири» 214 официальных матчей, в которых забил 131 гол.

За «Сибирь» Дмитрий играл в 2004-2008 годах и вернулся в команду в 2011-м. Окончательно из новосибирской команды он ушёл в 2012 году.

Также сегодня день рождения отмечает и технический директор ФК «Новосибирск» Наталья Галкина.

Редакция Сиб.фм поздравляет именинников с праздником и желает им крепкого здоровья и радости за победы новосибирской команды!

Напомним, продажа абонементов на сезон 2020/21 завершится уже завтра, 15 сентября.