Длиной с ребёнка: новосибирец выловил огромную щуку весом 11 килограмм

Фото из группы «Рыбалка в Новосибирске»

Сезон рыбалки в Новосибирской области продолжается, и сибиряки делятся фотографиями своего улова; рыбаку удалось выловить щуку весом 11 килограмм, которая еле вмещается ему на руки.

Новосибирские рыбаки продолжают делиться фотографиями своего богатого улова. В это раз сибиряк вытянул из Оби щуку весом больше 11 килограмм, размер которой можно сопоставить с ростом ребёнка. Фотографии он выложил в группе «Рыбалка в Новосибирске» в социальной сети «ВКонтакте».

«В отвес, на живца», – коротко подписал фото сибиряк.

Такой улов новосибирца ожидал в деревне Пристань-Почта в Колыванском районе.

Новосибирцы постоянно делятся фотографиями завидного улова в соцсетях. 31 августа сибиряк выловил в Оби 13-килограммовую щуку. На то, чтобы вытащить такого монстра, у него ушло всего две минуты. 28 августа в Обском море рыбаки поймали сазана весом 17 килограмм, чем шокировали пользователей интернета.