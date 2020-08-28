Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
ВЫБОРЫ - 2020

Лента новостей

Длиной с ребёнка: новосибирец выловил огромную щуку весом 11 килограмм

сегодня 18:06

Фото из группы «Рыбалка в Новосибирске»

Сезон рыбалки в Новосибирской области продолжается, и сибиряки делятся фотографиями своего улова; рыбаку удалось выловить щуку весом 11 килограмм, которая еле вмещается ему на руки.

Новосибирские рыбаки продолжают делиться фотографиями своего богатого улова. В это раз сибиряк вытянул из Оби щуку весом больше 11 килограмм, размер которой можно сопоставить с ростом ребёнка. Фотографии он выложил в группе «Рыбалка в Новосибирске» в социальной сети «ВКонтакте».

«В отвес, на живца», – коротко подписал фото сибиряк.

Такой улов новосибирца ожидал в деревне Пристань-Почта в Колыванском районе.

Новосибирцы постоянно делятся фотографиями завидного улова в соцсетях. 31 августа сибиряк выловил в Оби 13-килограммовую щуку. На то, чтобы вытащить такого монстра, у него ушло всего две минуты. 28 августа в Обском море рыбаки поймали сазана весом 17 килограмм, чем шокировали пользователей интернета.

Автор:
Денис Калин

0

Теги

рыбалка

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

37458
122 смерти за сутки: коронавирус в России
33679
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 7 сентября
29847
Новое пособие для безработных: в Совфеде назвали условия для получения выплат
25412
Коронавирус в Новосибирской области: ситуация на 7 сентября
25403
Коронавирус в мире: последние новости о COVID-19 к 9 сентября - гробы для нарушителей масочного режима в Индонезии, карантин словацкого министра, очаг в отделении ООН
18556
Карантин в школах Новосибирской области: Минздрав и Минобразование подписали совместный приказ
18447
Три смерти и 56 новых заболевших: коронавирус в Новосибирске на 10-35 9 сентября