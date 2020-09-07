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"Для них это святая вода, а мы в натуре ноги чистим": чеченцы помыли ноги с святом источнике в православном храме

сегодня 21:40

Фото скриншот с видео

В Калининграде чеченцы помыли обувь в святом источнике в храме; произошедшее вызвало широкий общественный резонанс.

В Калининграде в роднике при храме несколько человек помыли ноги. Инцидент произошёл при часовне у Кафедрального собора Христа Спасителя в честь иконы Божьей матери «живописный источник».

Отмечается, что видео с кадрами инцидента попало в соцсети. Участники были опознаны, как уроженцы Чечни, сообщает URA.RU.

"Для них это святая вода, а мы в натуре ноги чистим", — говорит мужской голос на видеозаписи.

Как сообщили в Калиниградской епархии, полиция уже проводит проверку по факту случившегося. Составлены административные протоколы о мелком хулиганстве.

Чуть позже, после того, как произошедшее вызвало широкий общественный резонанс, один из участников инцидента записал видео, на котором извинился за случившееся. Он отметил, что участники инцидента не знали, что это «такая серьёзная вода».

Напомним, курьер «Яндекс.Лавки» привёз москвичке вместе с заказом ведро с мочой.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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святой источник
помыли ноги

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