Два горняка погибли при обрушении шахты в Кузбассе

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В кузбасском городе Белово произошло обрушение породы в шахте; известно о гибели двух рабочих.

Обрушение горной породы произошло утром, 14 сентября, в забое шахты «Чертинская-Коксовая» в городе Белово Кемеровской области. Из шахты эвакуированы 87 человек. Как сообщает Life.ru, погибли двое горняков.

В осевом штреке шахты «Чертинская-Коксовая» произошло обрушение кровли. На момент происшествия в забое находились 95 человек, 87 из них эвакуировались, шестеро остались для поддержания жизнеобеспечения шахты, сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.

На месте происшествия работают отделения горноспасателей.

«Задействованы 31 человек и 7 единиц техники», — сообщили в пресс-службе правительства Кемеровской области.

По данным департамента угольной промышленности Кемеровской области, добыча и проходка на угольном предприятии из-за происшествия временно приостановлены.

Напомним, в августе обрушение произошло на шахте «Ерунаковская-8».