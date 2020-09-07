Два угона, кража, авария: несовершеннолетняя «банда ГТА» осуждена под Новосибирском

Фото из социальных сетей/Pixabay

В Новосибирской области осудили трёх подростков и взрослого, который может быть их родственником; всего за несколько дней банда совершила два угона и кражу.

«Банда ГТА», совершившая два угона и кражу, получила условные сроки в Новосибирской области. Об этом сообщили в Куйбышевском районном суде. Фигурантами дела стали Александр Жабин и три несовершеннолетних человека, имена которых не раскрываются. Судя по инициалам, некоторые из них могут быть родственниками.

Банде вменяют два эпизода угона автомобилей. Так, ночью 4 февраля этого года один из несовершеннолетних предложил Жабину угнать ВАЗ-21043. Затем подросток забрался в машину через багажник, который оказался открытым, и начал соединять провода.

Александр Жабин

Следующий эпизод произошёл на следующий день Жабин привлёк на дело ещё одного несовершеннолетнего для угона ВАЗ-21099. В этот раз операция прошла проще: водитель не закрыл дверь и оставил ключ в замке зажигания. Банда села в машину, но на трассе «Куйбышев-Малинино» не справились с управлением и съехали в кювет. Подростки оставили автомобиль на месте ДТП и скрылись.

На этом преступления банды не закончились. Уже 9 февраля трое её несовершеннолетних участников отравились в общежитие в 9-м квартале Куйбышева и украли оттуда музыкальный центр стоимостью почти 2,5 тысячи рублей. Проникли в общежитие, кстати, малолетние преступники незаконно: они отогнули край входной металлической двери и попали внутрь.

Суд приговорил всех участников банды к условным срокам. Александр Жабин вместе с одним из несовершеннолетних получили полтора года ограничения свободы, остальные осуждены на 2 и 1,3 года условно.

Напомним, сегодня суд избрал меру пресечению росгвардейцу из Новосибирска, который в пьяном виде устроил смертельное ДТП.