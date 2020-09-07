«Единая Россия» формирует уверенное большинство в региональных парламентах по итогам выборов 13 сентября

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Партия «Единая Россия» закрепила успех в региональных законодательных собраниях; партийные кандидаты в главы регионов одерживают победу в первом туре.

Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак сообщил, что единороссы получают уверенное большинство в региональных парламентах, где 13 сентября состоялись выборы. Заявление прозвучало во время онлайн-встречи, в которой участвовал председатель ЕР Дмитрий Медведев, публикует ТАСС.

«Единая Россия» набирает большинство также на выборах в муниципальные законодательные органы.

Напомним, 14 сентября экзитполы показали, что ЕР в Новосибирской области набрала 37,9% в Законодательном собрании.