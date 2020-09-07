«Единая Россия» лидирует на выборах в Новосибирской области

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

На выборах Законодательного собрания региона только пять партий смогли преодолеть пятипроцентный барьер; лидерство осталось за партией «Единая Россия».

В Новосибирской области подвели предварительные итоги голосования по единому округу. После обработки 100 % бюллетеней цифры изменятся лишь в долях. По итогам голосования, лидерство в регионе остаётся за партией «Единая Россия» .

За «Единую Россию» проголосовали 37,76 %, или 165 829 избирателей.

Второе место заняла КПРФ с результатом 17,08 %, или 74 992 голоса.

Третье место досталось ЛДПР. За эту партию отдали голоса 13,36 %, или 58 662 избирателя.

На четвёртом месте неожиданно оказалась партия «Новые люди», за которую проголосовали 7,19 %, или 31 581 избиратель.

На пятом месте расположилась партия «Справедливая Россия». 5,82 %, или 25 564 избирателя проголосовали на неё.

Шестое место заняла «Партия пенсионеров». За неё отдали голоса 5,66 %, или 24 854 избирателя.

Партии «Зелёные», «Партия Роста», «За правду», «Родина» не преодолели пятипроцентный барьер.

По результатам выборов в горсовет Новосибирска, партии «Единая Россия» и КПРФ сохранили свои позиции. По данным общественных наблюдателей, выборы в горсовет прошли практически без нарушений и провокаций, информация о вбросах бюллетеней не подтвердилась.

«Коалиции-2020» не удалось закрепить за собой статус главной оппозиционной политической силы: большинство кандидатов проекта проиграли выборы. Шумная агитационная кампания и громкие заявления не помогли её представителям обойти своих конкурентов.

По мнению экспертов, прошедшее голосование не изменило расстановку политических сил ни в регионе, ни в областном центре: главной политической фигурой Новосибирской области остаётся губернатор, а основной политической силой — возглавляемое им региональное отделение партии «Единая Россия».

Напомним, на выборах губернатора Иркутской области побеждает врио главы региона Игорь Кобзев.