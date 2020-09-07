«Единая Россия» победила на выборах в Алтайском крае

сегодня 10:23

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Алтайском крае выбрали новых депутатов краевого собрания; лидируют единороссы.

Три кандидата-единоросса с большим отрывом лидируют на довыборах депутатов Алтайского краевого заксобрания.

В одномандатном округе № 12 (четыре района края) с результатом 58,7 % голосов побеждает предприниматель Максим Кочев.

В округе № 26 (Октябрьский район Барнаула) с результатом 57,21 % голосов финишировал бизнесмен Артём Шамков.

Лидером в округе № 31 (часть Бийска) стал ещё один бизнесмен – Григорий Бахтин, набравший 55,66 % голосов.

«Единая Россия» сохраняет за собой большинство мест в краевом законодательном собрании.

Напомним, на выборах в Новосибирске «ЕР» потеряла 11 мест в горсовете.