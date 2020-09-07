«Единая Россия» победила на выборах в Алтайском крае
Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
В Алтайском крае выбрали новых депутатов краевого собрания; лидируют единороссы.
Три кандидата-единоросса с большим отрывом лидируют на довыборах депутатов Алтайского краевого заксобрания.
В одномандатном округе № 12 (четыре района края) с результатом 58,7 % голосов побеждает предприниматель Максим Кочев.
В округе № 26 (Октябрьский район Барнаула) с результатом 57,21 % голосов финишировал бизнесмен Артём Шамков.
Лидером в округе № 31 (часть Бийска) стал ещё один бизнесмен – Григорий Бахтин, набравший 55,66 % голосов.
«Единая Россия» сохраняет за собой большинство мест в краевом законодательном собрании.
Напомним, на выборах в Новосибирске «ЕР» потеряла 11 мест в горсовете.
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