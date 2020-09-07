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Ещё одна страна открыла свои границы для россиян

сегодня 17:39

Фото pixabay.com

Список открытых для россиян стран пополнился; граждане РФ смогут въехать в Иорданию, однако на весьма жёстких условиях.

Иордания открыла свои границы для иностранных туристов. Об этом сообщила АТОР.

Право на въезд получили граждане 43 государств, которые при въезде должны предъявить отрицательные тест на коронавиус, полученный максимум за 72 часа до въезда. По прибытии надо будет сдать ещё один тест на ковид.

Кроме того, путешественники должны выполнить ещё 5 условий:

  • заполнить онлайн-форму «декларации о поездке в Иорданию»,

  • установить приложение Aman.jo на смартфон/планшет,

  • предоставить доказательства о въезде в страну не менее чем на 14 дней,

  • предъявить туристическую страховку, покрывающую COVID-19,

  • внести предоплату (56 долларов) за тест на коронавирус, который будет проведён по прибытии.

Кроме этого, Иордания разделила все страны на три «цветные» группы: «красную» (высокий уровень заболеваемости коронавирусом), «жёлтую» (средний) и «зелёную» (минимальный).

Путешественники из «зелёной» группы при повторном отрицательном тесте не проходят карантин. Прибывающие из «жёлтой» группы стран будут находиться в обсерваторе в течение 7 дней, а после ещё неделю на домашнем карантине.

Россия попала в «красную» зону. При въезде граждане РФ должны проходить двухнедельный карантин в обсерваторе и дома, а также носить электронный браслет с функцией отслеживания.

По мнению туроператоров, столь жёсткие условия вряд ли привлекут российских туристов.

Напомним, Египет и Россия возобновили авиасообщение.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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туризм
граница

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