Ещё три пациента с коронавирусом скончались в Новосибирске: сообщение оперативного штаба

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

За сутки коронавирус нашли ещё у 55 человек в Новосибирской области; выздоровели 19 пациентов.

По данным оперативного штаба, на утро 14 сентября в регионе зафиксировано 12 148 случаев COVID-19 (+55 за минувшие сутки), в том числе инфицированы 719 детей. 10 875 пациентов выздоровели (+19 за сутки).

Скончались ещё три пациента – женщины в возрасте 67 лет, 69 лет и 83 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 397 человек.

В отделениях реанимации находится 43 человека. На ИВЛ – 5 пациентов.

Госпитализированы 17 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтверждённым диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 027.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтверждённым диагнозом госпитализированы 411 пациентов.

Всего в Новосибирской области провели 461 732 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 1 176 жителей региона, 39 367 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 1 173 обращения, госпитализированы 26 человек.