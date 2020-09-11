Есть где припарковаться

У водителей такси в Новосибирске появилось место, где их ждут всегда

Фото Алексея Чистякова / Сиб.фм

В Новосибирске открыли первый в городе центр для обучения и отдыха водителей такси. Для полуторамиллионного города с десятками тысяч водителей таксомоторных фирм и агрегаторов это настоящий прорыв. Впервые разрозненное автобратство сможет действительно почувствовать себя единой отраслью. Кому и для чего будет полезен подобный офис, выяснил корреспондент Сиб.фм.

Вызвать такси, чтобы с комфортом прокатиться от точки «А» до точки «В», для современного жителя мегаполиса дело привычное. Быстро, удобно и давно уже недорого. Доступные цены за счёт высокой конкуренции нам обеспечивают агрегаторы такси. Сговор бомбил, ломивших цены на узловых транспортных точках, сейчас уже невозможно представить. Хотя меньше десяти лет назад рынок автоперевозок в Новосибирске был диковатым, а порой и рискованным для клиентов.

Сейчас достаточно скачать мобильное приложение, оформить заказ — и машина будет подана в считанные минуты. Даже тип оплаты можно выбрать тот, который наиболее удобен. Машин много, они закреплены за своим оператором, жми кнопку – и в путь. На рынке такси теперь всё прозрачно и безопасно. Как говорится, всё для клиента.

Но комфортность и безопасность поездки для пассажира невозможно обеспечить, если забывать о тех, кто, собственно, и везёт.

У таксистов, независимо от того, в какой компании они работают, есть масса чатов, где они могут переписываться, делиться историями поездок, новостями, опытом. Только этого зачастую недостаточно. Хочется иногда выйти из онлайна, попить хорошего кофе, пообщаться с коллегами.

Поэтому стихийно возникают локальные места, где собираются таксисты. Как правило, это кафе у автомоек и автосервисов. Но теперь нет необходимости искать такие неформальные точки сбора. Сервис заказа такси «Ситимобил» открыл центр на Красноярской, 107 – он готов принять не только партнёров этого агрегатора, но и всех, кто перевозит новосибирцев.

«Нам бы хотелось, чтобы это место стало такой площадкой, куда не стыдно привести свою семью и сказать: «Я здесь работаю». Это важно — чувствовать себя частью большой компании, а для нас важно проявить заботу о своих сотрудниках, чтобы их жизнь стала чуточку легче и комфортнее», — говорят сотрудники офиса.

Здесь все знают, что такое — провести за рулём целую смену. Как ждать и получать заказы, развозить клиентов по разным уголкам города и области. Как признаётся руководитель офиса, все побывали в шкуре таксиста, это необходимо, чтобы лучше понимать тех, с кем работаешь, их нужды и чаяния.

«Водитель — тяжёлая работа. Люди любят говорить, что тут ничего такого сложного нет, крути баранку... Я пробовал, поверьте мне, это не просто, даже в машине комфорт-класса, в хорошую погоду, когда не холодно и не жарко. Нужно всё время быть сконцентрированным, общаться с клиентом, искать парковки. Место для отдыха просто необходимо. Нужна какая-то точка», — говорит руководитель макрорегиона Сибирь и Урал Василий Скурихин.

Офис компании в Новосибирске стал четвёртым городом после Москвы, Самары и Казани, где появилось подобное пространство. Здесь можно отдохнуть, пообщаться, поесть, даже поиграть в игры, например, в приставку. Для снятия стресса появится боксёрская груша. Также водители смогут решить все свои рабочие вопросы: статусы, блокировки, тарифы...

В офисе всегда будут сотрудники, которые помогут найти ответы на всё.

Здесь же будет обучающая площадка, лекционный зал.

«Мы учим водителей, как общаться с пассажирами. Нужно быть хорошим психологом, чтобы понять по тому, как клиент открывает дверь, в каком он настроении и как лучше себя вести с ним. Конечно, за два часа этому не научишь, но какие-то знания у водителя уже будут», – признаётся директор по работе с водителями Ашот Восканян.

Сами водители подобным инициативам рады. Они помнят, что в Новосибирске у другого агрегатора уже была попытка открыть подобный офис. Там яблоку упасть было негде. И функционал был совсем другой – только информационный, никакого неформального общения, возможности перекуса и отдыха.

Как вспоминает водитель Вячеслав, было суетно и нужно было заранее записываться, чтобы получить ответ на свой конкретный вопрос. Сейчас о новом месте для таксистов уже раструбили все чаты. Информация в этой тусовке разносится молниеносно.

«Такое место необходимо. Водители любят травить байки, причём одни и те же изо дня в день, им хочется рассказать, каких клиентов они везли или какую аварию видели, посплетничать, одним словом. Я знаю, что в ближайшее время этот офис на Красноярской будет очень популярен. Поедут просто из любопытства, а если понравится, то будут всегда приезжать», — уверен Вячеслав.

Сам Вячеслав тоже хотел когда-то организовать для водителей такую точку притяжения. Но для одного энтузиаста это слишком затратно, нужно, чтобы кто-то следил за местом.

Опытный водитель уверен, что, если выслушать идеи коллег, можно придумать много новых и интересных решений для работы приложений – расширить возможности заказов, помочь экономить. Одна из идей уже родилась в неформальном общении: например, в часы пик дать возможность подсаживать клиентов, которые едут в одном направлении. Снизится время ожидания и стоимость поездки для клиентов.

И таких нововведений в спокойной неформальной обстановке может появиться огромное количество.