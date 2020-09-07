ФК «Новосибирск» завершает продажу абонементов на сезон 2020/21

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Продажа абонементов на матчи ФК «Новосибирска» в нынешнем сезоне завершается 15 сентября; стоимость зависит от сектора и начинается с 1000 рублей.

Продажа абонементов на матчи ФК «Новосибирск» завершается уже завтра, 15 сентября. Купить абонементы можно по цене от 1000 до 2000 рублей в зависимости от сектора. Об этом напомнили в официальной группе новосибирского клуба «ВКонтакте».

Цена абонемента зависит от сектора.

секторы 1, 6 – 1000 рублей;

секторы 2, 5 – 1500 рублей;

секторы 3, 4 – 2000 рублей.

Также уточняется, что для владельцев абонементов на прошлый сезон предусмотрена скидка в размере 500 рублей.

«Приобретая абонемент на все домашние матчи футбольного клуба «Новосибирск», вы бронируете за собой фиксированное место на западной трибуне стадиона «Спартак» и избавляетесь от необходимости приобретать билет перед каждым матчем», – говорится на сайте клуба.

Домашние матчи ФК «Новосибирск» в этом сезоне будет проводить на стадионе «Спартак» по адресу улица Мичурина, 10.

«Обмен абонемента на пластиковую карту будет осуществляться в офисе клуба с 5 по 14 октября либо во время матча «Новосибирск» – «Лада», который состоится 14 октября в 19:00 на стадионе «Спартак», – добавили в пресс-службе новосибирской команды.

После шести туров ФК «Новосибирск» занимает второе место в турнирной таблице своей группы. Команда набрала 14 очков, отставание от лидера составляет четыре балла.

Напомним, сегодня, 14 сентября ХК «Сибирь» сыграет с рижским «Динамо».