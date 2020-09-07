«Фонтаном хлестал гной»: сибирячка обвинила клинику в издевательствах над кошкой

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Жительница Новосибирска отвела свою кошку на операцию в ветеринарную клинику, а спустя несколько дней её состояние ухудшилось; женщина винит специалистов, а устранять последствия пришлось в другом учреждении.

Женщина заявила, что её кошка едва не погибла после неудачной операции по удалению инородного тела в ветеринарной клинике. Отзыв сибирячка Юлия Дачелева оставила на сайте Flamp. По её словам, она и ранее пользовалась услугами этой клиники — в тот раз процедура прошла успешно.

«Обратились именно сюда потому что в данном месте все есть, а именно и узи и рентген и стационар. Тогда оперировал мужчина в годах, видно было что очень опытный специалист. Сделал все отлично, кошка очень скоро поправилась. Спустя эти самые два года снова пришлось её оперировать, снова съела инородный предмет(ну вот такая она). И я смело пошла именно в эту клинику», — пишет хозяйка животного. (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Сиб.фм).

По словам девушки, в стационаре кошка провела два дня. Операция прошла без проблем, а реабилитация оказалась «подозрительно быстрой», пишет Юлия. Девушка вспоминает, что на пятый день после хирургического вмешательства она обнаружила, что состояние кошки резко ухудшилось.

«Я как обычно (как было рекомендовано) начала обрабатывать ей шов и...о ужас.... Из шва в нескольких местах просто фонтаном хлестал гной!!! Я позвонила в клинику на что мне сказали мол ну бывает, доктор занят, ждите перезвонит, не перезвонил....... В этот же день взяла я свою кошечку и понесла в ближайшую клинику, в другую, потому что везти в артемиду не было возможности, да и желания после телефонного разговора», — пишет Юлия Дачелева.

Девушка пишет, что спустя 10 дней после очередной операции ухудшения не наблюдалось. Однако вскоре ситуация повторилась снова.

«К вечеру 11 дня шов полностью разошёлся!!! Бедное мое животное, как она вытерпела это все. И представляете сцену как из фильма ужасов, прихожу домой, кошка лежит и кричит, защитная попона в крови... Я скорее её в переноске и в ближайшую клинику!!!! Там её экстренно в наркоз и на стол, стали смотреть, оказалось, что внутри у неё ничего не сшито как надо!!! То есть, ей инородку удалили и сшили только кожу сверху!!!! Ну как так то???? Теперь все лечение начинать заново...», — продолжает Юлия.

Со слов девушки, она потратила на лечение кошки уже 18 тысяч рублей.

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