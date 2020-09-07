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Футбольная команда «Енисей» отправлена на карантин из-за коронавируса

сегодня 17:09

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм, пресс-службы ФК «Енисей»

Несколько красноярских спортсменов заразились коронавирусом; не инфицированные игроки отправлены на самоизоляцию.

Игроки ФК «Енисей» вернулись спецрейсом из Ярославля в Красноярск. Об этом сообщил «Интерфакс».

В субботу, 12 сентября, игроки прибыли в Ярославль, чтобы провести матч с местным клубом «Шинник». Однако у нескольких спортсменов диагностировали коронавирус.

После прибытия шестерых футболистов отправили на лечение, других — на самоизоляцию. Следующий матч у клуба запланирован 19 сентября в Красноярске с клубом «Торпедо» из Москвы.

Напомним, 40 лет исполнилось лучшему бомбардиру в истории новосибирского футбола.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

футбол
Красноярский край
Енисей

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