Футбольная команда «Енисей» отправлена на карантин из-за коронавируса
Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм, пресс-службы ФК «Енисей»
Несколько красноярских спортсменов заразились коронавирусом; не инфицированные игроки отправлены на самоизоляцию.
Игроки ФК «Енисей» вернулись спецрейсом из Ярославля в Красноярск. Об этом сообщил «Интерфакс».
В субботу, 12 сентября, игроки прибыли в Ярославль, чтобы провести матч с местным клубом «Шинник». Однако у нескольких спортсменов диагностировали коронавирус.
После прибытия шестерых футболистов отправили на лечение, других — на самоизоляцию. Следующий матч у клуба запланирован 19 сентября в Красноярске с клубом «Торпедо» из Москвы.
Напомним, 40 лет исполнилось лучшему бомбардиру в истории новосибирского футбола.
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