Футбольная команда «Енисей» отправлена на карантин из-за коронавируса

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм, пресс-службы ФК «Енисей»

Несколько красноярских спортсменов заразились коронавирусом; не инфицированные игроки отправлены на самоизоляцию.

Игроки ФК «Енисей» вернулись спецрейсом из Ярославля в Красноярск. Об этом сообщил «Интерфакс».

В субботу, 12 сентября, игроки прибыли в Ярославль, чтобы провести матч с местным клубом «Шинник». Однако у нескольких спортсменов диагностировали коронавирус.

После прибытия шестерых футболистов отправили на лечение, других — на самоизоляцию. Следующий матч у клуба запланирован 19 сентября в Красноярске с клубом «Торпедо» из Москвы.

Напомним, 40 лет исполнилось лучшему бомбардиру в истории новосибирского футбола.