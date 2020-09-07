Голодный кот из Новосибирска гипнотизировал своего хозяина, а покорил интернет

Скриншот видео с youtube.com

В Сети набирает популярность видео с котом из Новосибирска; в ожидании еды кот не спускает голодных глаз с хозяина.

Пользователей интернета со всего мира покорил ролик с голодным котом из Новосибирска. Видео появилось на YouTube-канале ViralHog. Кот буквально гипнотизирует своего хозяина в ожидании еды.

В ролике кот из Новосибирска сидит за столом подобно человеку и огромными голодными глазами смотрит на своего хозяина.

«Китя, ещё не готово, надо подождать. Успокойся, подожди немного», — обращается к коту автор ролика, стоя у плиты и продолжая что-то готовить.

Но питомец продолжает пристально на него смотреть, чем смущает хозяина. Тот неловко пытается объясниться перед домашним животным и демонстрирует, что старается приготовить блюдо как можно скорее.

Пользователи со всего мира пришли в восторг от необычных эмоций сибирского кота.

«Этот взгляд»;

«Этот кот так смешно выражает желание есть»;

«Милый»;

«Прекрасно»;

«Так для кошек звучат люди», — написали они.

Напомним, 11 сентября в Новосибирске объявили розыск креативного любителя кошек для ведения личного аккаунта кота Ксандра.