Губернатор Андрей Травников прокомментировал итоги выборов

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Глава региона отметил особые условия избирательной кампании в Новосибирской области; несмотря не все сложности, голосование прошло в штатном режиме.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал итоги предвыборного марафона, завершившегося тремя днями голосования 11-13 сентября.



По оценкам главы региона, кампания прошла штатно, а сам процесс голосования обошёлся без сбоев, несмотря на отдельные попытки провокаций.



«Кампания была непростой. Она проходила в особых условиях. Были террористические угрозы и риски, связанные с коронавирусом», — пояснил губернатор.



Избирательная комиссия Новосибирской области продолжает обработку протоколов от нижестоящих комиссий. По предварительным данным, лидерство в горсовете и Законодательном собрании удержала партия «Единая Россия», КПРФ сохранила второе место.