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Губернатор Андрей Травников прокомментировал итоги выборов

сегодня 11:23

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Глава региона отметил особые условия избирательной кампании в Новосибирской области; несмотря не все сложности, голосование прошло в штатном режиме.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал итоги предвыборного марафона, завершившегося тремя днями голосования 11-13 сентября.

По оценкам главы региона, кампания прошла штатно, а сам процесс голосования обошёлся без сбоев, несмотря на отдельные попытки провокаций.

«Кампания была непростой. Она проходила в особых условиях. Были террористические угрозы и риски, связанные с коронавирусом», — пояснил губернатор.

Избирательная комиссия Новосибирской области продолжает обработку протоколов от нижестоящих комиссий. По предварительным данным, лидерство в горсовете и Законодательном собрании удержала партия «Единая Россия», КПРФ сохранила второе место.

Автор:
Александр Борисов
журналист

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Теги

Правительство Новосибирской области
Травников Андрей

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