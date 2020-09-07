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Игорь Кобзев побеждает на выборах губернатора Иркутской области

сегодня 09:59

Фото из открытых источников

После обработки 92,8 % бюллетеней на выборах в Иркутской области лидирует Игорь Кобзев; он набирает 60,4 % голосов.

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев набирает 60,4 % голосов на выборах главы региона по итогам обработки 92,8 % протоколов участковых избирательных комиссий, следует из данных на информационном табло ЦИК, демонстрируемом в эфире канала «Россия-24».

Кобзев участвует в выборах в качестве самовыдвиженца.

Соперниками Кобзева были депутат Госдумы, член КПРФ Михаил Щапов, кандидат Коммунистической партии за социальную справедливость Геннадий Щадов, представители «Справедливой России» Лариса Егорова и ЛДПР Андрей Духовников, сообщает ТАСС.

Для победы кандидат в губернаторы должен набрать как минимум 50 % плюс один голос.

Напомним, в Новосибирске «Единая Россия» потеряла места в горсовете.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

выборы
Иркутская область
Игорь Кобзев

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