Игорь Кобзев побеждает на выборах губернатора Иркутской области

Фото из открытых источников

После обработки 92,8 % бюллетеней на выборах в Иркутской области лидирует Игорь Кобзев; он набирает 60,4 % голосов.

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев набирает 60,4 % голосов на выборах главы региона по итогам обработки 92,8 % протоколов участковых избирательных комиссий, следует из данных на информационном табло ЦИК, демонстрируемом в эфире канала «Россия-24».

Кобзев участвует в выборах в качестве самовыдвиженца.

Соперниками Кобзева были депутат Госдумы, член КПРФ Михаил Щапов, кандидат Коммунистической партии за социальную справедливость Геннадий Щадов, представители «Справедливой России» Лариса Егорова и ЛДПР Андрей Духовников, сообщает ТАСС.

Для победы кандидат в губернаторы должен набрать как минимум 50 % плюс один голос.

Напомним, в Новосибирске «Единая Россия» потеряла места в горсовете.