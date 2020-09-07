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Их просто миллиарды: Красноярск подвергся нашествию божьих коровок

сегодня 19:23

Фото pixabay.com

Красноярск столкнулся с нашествием божьих коровок; появление полчищ насекомых связали с чрезмерно тёплым летом.

Жители Красноярска удивлены и настороженны в связи с появлением большого количества божьих коровок. Насекомые, по словам горожан, роем облепляют здания в Солнечном и Октябрьском районах города,

Тут какой-то слёт! Эти чёрные точки — это все в них. Их просто миллион, — жалуются жители.

Как рассказал местным СМИ биолог и преподаватель Сибирского федерального университета Виктория Кузнецова, подобное поведение насекомых связано с ростом их численности из-за тёплого лета.

"Тёплое лето поспособствовало тому, что божьи коровки и тля активно размножались", — считает она.

Биолог также отмечает, что роста популяции божьих коровок не стоит бояться, они не опасны для людей. Они приносят пользу — поедают расплодившуюся тлю, от которой гибнут растения и пропадает урожай.

Напомним, сибирские учёные узнали, как насекомые-вредители противостоят бактериям-убийцам.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

1

Теги

Красноярск
божьи коровки

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