Иномарка сбила четырёхлетнего ребёнка с мамой в Новосибирске

Фото ГИБДД

Жительница Новосибирска вместе со своим маленьким ребёнком пострадала в ДТП; сибирячка гуляла во дворе, когда на неё наехал автомобиль.

Женщина с ребёнком пострадала в аварии в Октябрьском районе Новосибирска. Об этом вечером 13 сентября сообщили в группе пропаганды ГИБДД по городу. Инцидент произошёл на улице Татьяны Снежиной, 49/2.

«В результате происшествия женщина 1987 года рождения с рваной раной правой стопы и её ребёнок 2016 года рождения с ушибом мягких тканей правой стопы были госпитализированы. На месте работает экипаж полиции, выясняя все подробности случившегося», — рассказали в отделе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска.

Водителем оказался мужчина 1982 года рождения. Он ехал на седане Toyota Carina.