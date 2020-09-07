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Иномарка сбила четырёхлетнего ребёнка с мамой в Новосибирске

сегодня 05:37

Фото ГИБДД

Жительница Новосибирска вместе со своим маленьким ребёнком пострадала в ДТП; сибирячка гуляла во дворе, когда на неё наехал автомобиль.

Женщина с ребёнком пострадала в аварии в Октябрьском районе Новосибирска. Об этом вечером 13 сентября сообщили в группе пропаганды ГИБДД по городу. Инцидент произошёл на улице Татьяны Снежиной, 49/2.

«В результате происшествия женщина 1987 года рождения с рваной раной правой стопы и её ребёнок 2016 года рождения с ушибом мягких тканей правой стопы были госпитализированы. На месте работает экипаж полиции, выясняя все подробности случившегося», — рассказали в отделе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска.

Водителем оказался мужчина 1982 года рождения. Он ехал на седане Toyota Carina.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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