Итоги выборов в горсовет Новосибирска: самые неожиданные победители

Фото с личных страниц героев статьи «ВКонтакте»

Состав совета депутатов города Новосибирска обновится почти наполовину; победа некоторых кандидатов стала сюрпризом.

Горизбирком продолжает подводить итоги единого дня голосования в Новосибирске. Официальные результаты выборов обычно появляются к середине недели, следующей за выборным воскресеньем. Но уже сейчас можно сказать, что места в горсовете почти гарантированно забронировали за собой люди, которых мало кто ожидал там увидеть на старте предвыборной кампании. Топ-7 триумфаторов в алфавитном порядке – в обзоре Сиб.фм.

Ростислав Антонов

Округ № 6

Лидер «Гражданского патруля» уже много лет является заметной фигурой на городском политическом поле. Но конвертировать узнаваемость в поддержку избирателей ему не удавалось. Новая схема выборов в горсовет – когда округов стало 50, а количество ярких политиков осталось прежним – дала шанс альтернативным кандидатам.

По предварительным данным, Антонов уверенно опережает действующего депутата от КПРФ Сергея Сухорукова и проходит в горсовет.

Ирина Беспечная

Округ № 4

Победа представительницы ЛДПР примечательна не столько из-за её собственной персоны, сколько фактом поражения одного из опытнейших представителей депутатского корпуса – Игоря Салова.

Сергей Бойко

Округ № 49

Один из лидеров «Коалиции 2020» ещё на выборах мэра Новосибирска в 2019 году показал свой избирательный потенциал. Второе место в борьбе за кресло градоначальника давало повод для оптимизма, но всё-таки битва за округа горсовета – как говорится, «на земле» – имеет свои особенности. Тем не менее Бойко одержал уверенную победу, выбив из депутатского корпуса одного из лидеров КПРФ — Рената Сулейманова.

Светлана Каверзина

Округ № 46

Экстравагантная бывшая представительница «Яблока», со скандалом покинувшая партию перед выборами в горсовет, долгое время воспринималась как яркая, но не особо перспективная фигура в новосибирской политике. Однако мажоритарная система формирования горсовета дала шанс таким кандидатам, которые сумели стать узнаваемыми на отдельной территории. Шлюз сделал свой выбор в пользу Каверзиной.

Евгений Прохоров

Округ номер № 5

Самовыдвиженец Евгений Прохоров был единственным соперников действующего депутата горсовета, лётчика-испытателя, директора СибНИА Владимира Барсука. Предварительные прогнозы аналитиков прочили уверенную победу последнего. Но больше половины избирателей отдали предпочтение Прохорову.

Василий Стрекалов

Округ № 8

Победа представителя ЛДПР примечательна тем, что он смог победить в конкурентной борьбе с кандидатом от «Единой России» Александром Пономарёвым, действующим депутатом от КПРФ Иваном Конобеевым и независимым кандидатом Марией Лондон. Такой широкий спектр конкурентов размывал электорат и давал шанс каждому. Лучше всех его реализовал Стрекалов.

Игорь Украинцев

Округ № 11

Победу представителя партии «Зелёные» нельзя в полной мере назвать неожиданностью. Он был одним из фаворитов предвыборной гонки. Однако здесь примечательны два момента – у экологической партии будет свой представитель в горсовете, а сам Украинцев окончательно выходит из политической тени своей жены, которая была депутатом заксобрания Новосибирской области в предыдущем созыве.

