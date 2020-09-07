Итоги выборов в Сибири: как люди проголосовали в регионах

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Единый день голосования 13 сентября завершил трёхдневные выборы в России на самых разных уровнях; по некоторым регионам Сибири уже известны примерные результаты после обработки большинства голосов.

Выборы на самых разных уровнях прошли в девяти регионах Сибири. В некоторых уже известны примерные итоги голосования. Сиб.фм предлагает подборку предварительных результатов выборов 13 сентября.

Новосибирская область

Выборы в Законодательное собрание региона.

За «Единую Россию» проголосовали 37,76 %, или 165 829 избирателей. На втором месте расположилась КПРФ с результатом 17,08 %, или 74 992 голоса. ЛДПР заняла третье место с 13,36 % голосов, или 58 662 избирателями. Партия «Новые люди» неожиданно оказалась на четвёртом месте, за неё проголосовали 7,19 %, или 31 581 избиратель. Пятое место досталось партии «Справедливая Россия». У неё 5,82 %, или 25 564 избирателя. «Партия пенсионеров» оказалась на шестом месте с 5,66 % голосов, или 24 854 избирателями.

Четырём партиям не удалось преодолеть пятипроцентный барьер. Это партии «Зелёные», «Партия Роста», «За правду» и «Родина».

Выборы в горсовет Новосибирска:

«Единая Россия» — 22;

КПРФ — 8;

ЛДПР — 4+1;

«Родина» — 1;

«Зеленые» — 1;

самовыдвиженцы — 13.

На выборах главы поселения Кольцово с огромным отрывом лидирует действующий глава Николай Красников. По последним данным, он набрал 86,35 % голосов.

Томская область

По предварительным данным, все семь партий, участвующих в выборах в думу Томска, преодолели барьер в 5 %. Лидерство у партии «Единая Россия», набравшей 24,47 % голосов. КПРФ на втором месте с 17,55 % голосов. На третьем месте партия «Новые люди», за которую проголосовало 15,06 % избирателей. С отставанием в полпроцента идёт ЛДПР. «Справедливая Россия» набрала 11,21 % избирателей. За партию «Яблоко» проголосовали 9,17 % томичей. На последнем месте расположилась «Партия Роста» с 5,33 % избирателей.

Выборы в горсовет Томска

По предварительным данным, 27 мандатов от избирательных округов распределяются следующим образом: у представителей «Единой России» – 8, у самовыдвиженцев – 7, у КПРФ — 6, у «Справедливой России» и «Яблока» – по 2, у «Новых людей» и ЛДПР – по одному.

Иркутская область

Выборы губернатора Иркутской области

По данным ЦИК, на губернаторских выборах явка в Иркутской области составила 30,3 %. В гонке за пост губернатора области, по последним данным ЦИК, лидером стал врио главы региона Игорь Кобзев. 60,66 % голосов он получил после обработки 97,25 % протоколов.

Омская область

На довыборах в горсовет победил Андрей Бондаренко от партии «Единая Россия». Он избирался по 17-му округу. За него проголосовали около 68 % избирателей, или 3 400 человек. Из 44 тысяч человек пришли на выборы лишь чуть более 5 000 избирателей – 11 %.

Забайкальский край

Выборы мэра Краснокаменска

Главой второго по численности населения города Забайкальского края стал Игорь Мудрак. По результатам выборов, Мудрак набрал 57,6 % голосов. За него проголосовали около 2,5 тысяч избирателей Краснокаменска.