Избирком прокомментировал спорные вопросы на участках в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм и из открытых источников

В избирательной комиссии Новосибирской области прокомментировали информацию о вбросах на участках 35-го округа.

Избирательная комиссия в Новосибирской области выпустила официальный комментарий.

«На округе острая, конкурентная борьба, не все кандидаты справляются с эмоциями, но при этом призываем всех вести себя достойно, не распространять недостоверную информацию и голословные утверждения», — говорится в сообщении.

В течение дня голосования 13 сентября на УИК 1833 действительно была наряжённая ситуация, вызываемая необоснованными претензиями к работе участковой комиссии.

Каких-либо фактов нарушения избирательного законодательства в действиях участковой комиссии не установлено.

УИК подвела итоги голосования, представила в окружную избирательную комиссию, итоги голосования внесены в систему ГАС «Выборы», составлен протокол о результатах выборов, идёт заседание окружной избирательной комиссии в присутствии председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии Краткой Т.Г. и заместителя председателя Голомазова А.Г.

В то же время в социальных сетях распространяется информация о якобы совершенных вбросах на участках 1814, 1815, 1835 этого же округа.

«Никаких конфликтов на избирательных участках, входящих в одномандатный округ № 35, не зафиксировано. На участках применялись КОИБы, в помещении участков велось видеонаблюдение, присутствовали большое количество наблюдателей, членов комиссии с правом совещательного голоса», — сообщили в избиркоме.

«Призываем воздержаться от распространения фейковой информации. Если есть обоснованные факты нарушений избирательного законодательства, следует использовать установленные законом процедуры», — призвали в комиссии.

Напомним, избирком сообщил об обработке 96 % бюллетеней.