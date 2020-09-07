Кабмин выделил ещё 1,73 млрд рублей на детские выплаты: какие семьи получат поддержку в сентябре

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Кабмин направит дополнительно 1,73 миллиарда рублей на детские выплаты; получить деньги смогут восемь регионов.

Указ о дополнительных выплатах подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Всего на реализацию в восемь регионов направят 1,73 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Выплаты получат семьи, в которых родился третий ребёнок. На него семья будет получать около 10,4 тысяч рублей до достижения ребёнком трёхлетнего возраста. Пособие распространяется и на последующих детей.

Дополнительные деньги на выплаты получат: Республика Башкортостан, Северная Осетия – Алания, Удмуртская и Чувашская республики, Иркутская, Ленинградская и Сахалинская области и Чукотский автономный округ.

Таким образом, около 517 тысяч нуждающихся российских семей будут получать пособие.

Напомним, 13 сентября премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ, по которому на дополнительные выплаты работающим с коронавирусными больными направлено 1,89 млрд рублей.