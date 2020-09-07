Как избежать развития пневмонии при ОРВИ, рассказал доктор Комаровский

Фотографии с сайта pexels.com и из аккаунта doctor_komarovskiy в Instagram.

Известный врач дал советы по избежанию развития осложнений при ОРВИ; не стоит пить муколитики без назначения врача.

Известный врач Евгений Комаровский рассказал о том, как избежать развития пневмонии при заболевании ОРВИ. Советы доктор опубликовал в своём аккаунте Instagram.

По словам педиатра, главное — не дать слизи, которая образовалась в бронхах, засохнуть. А для этого достаточно соблюдать ряд простых правил при лечении.

Температура воздуха в помещении с больным должна быть не выше 18 °С, а вот влажность — выше 50 %.

Кроме того, больной должен потреблять много жидкости и при необходимости тепло одеться.

Комаровский также настоятельно рекомендовал избегать приёма отхаркивающих средств и муколитиков без их прямого назначения лечащим врачом.

Напомним, 11 сентября были опубликованы рекомендации по профилактике сезонного гриппа и ОРВИ.