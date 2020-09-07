«Кандидаты вели себя честно и уважительно по отношению к оппонентам»: губернатор Новосибирской области прокомментировал итоги выборов

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

В Новосибирской области подводят итоги выборов в горсовет и заксобрание; глава региона Андрей Травников отметил масштаб голосования.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подвёл итоги прошедшей в Новосибирской области большой избирательной кампании, завершившейся 13 сентября, в единый день голосования.

В рамках еженедельного оперативного совещания Андрей Травников отметил, что в целом минувшая избирательная кампания проходила открыто, прозрачно и честно.

«Большинство кандидатов всех избирательных кампаний вели себя честно, уважительно по отношению к оппонентам, пытались доказать свою личную ценность для избирателей, за поддержку которых они боролись. По оценкам опытных участников новосибирского политического процесса, эта кампания была наиболее честной, открытой и уважительной по сравнению со всеми предыдущими аналогичными кампаниями. С организационной точки зрения кампания была непростая, пришлось готовить и проводить её в особых условиях. К рискам, к которым мы уже привыкли (телефонные «террористы»), добавились новые риски распространения коронавирусной инфекции. Необходимо было организовать соблюдение санитарно-эпидемических норм. Также впервые мы вели масштабную кампанию – голосование проходило не в один день, а в течение трёх дней. Это было важно с точки зрения обеспечения санитарной защиты граждан, и, кроме того, это было удобно для жителей Новосибирской области. С организационной точки зрения нам удалось провести эту кампанию на высоком уровне, всё было сделано достаточно чётко».

Губернатор поблагодарил всех участников проведённой избирательной кампании и в первую очередь – членов избирательных комиссий, глав муниципальных образований, всех сотрудников администраций, правоохранительные органы, МЧС и всех участников, кто вместе со своими штабами вёл открытую и уважительную кампанию.

С докладом о предварительных итогах прошедших в Новосибирской области 11-13 сентября выборов в Законодательное собрание региона, в совет депутатов г. Новосибирска, других муниципальных образований области выступила председатель Избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо.

Она сообщила, что в единый день голосования, 13 сентября, на территории Новосибирской области завершились 473 избирательных кампании. «Это выборы депутатов Законодательного собрания Новосибирской области, выборы мэра наукограда Кольцово, главы Карасёвского сельского совета Болотнинского района и 469 избирательных кампаний по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований городского, районного и поселкового уровня. Выборы всех уровней, во всех избирательных кампаниях состоялись, каких-либо нарушений, которые могли бы повлечь за собой признание итогов голосования недействительным, не установлено. Очень серьёзное внимание выборам в Новосибирской области было уделено со стороны федерального центра, Общественной палаты РФ. На территории нашего региона работал представитель мониторинговой группы по выборам Совета по правам человека при президенте России. Активное участие принимала Общественная палата Новосибирской области – по её инициативе было организовано общественное наблюдение за ходом выборов. Видеонаблюдение было организовано на 900 избирательных участках (охват – 77 %). На избирательных участках находились наблюдатели и члены комиссий с правом совещательного голоса – в каждый из трёх дней голосования в количестве 7-8 тысяч человек».

Ольга Благо напомнила, что Законодательное собрание Новосибирской области формируется по смешанной системе – 38 депутатов избираются по партийным спискам и 38 – по одномандатным округам. «В бюллетень для голосования по единому областному избирательному округу по пропорциональной системе было включено 10 политических партий. После обработки 96 % бюллетеней голоса по областным спискам кандидатов распределились следующим образом. Партия «Единая Россия» набрала 38,04 %, КПРФ – 16,93 %, ЛДПР – 13,18 %, партия «Новые люди» – 7,2 %, «Справедливая Россия» – 5,99 %, «Партия пенсионеров» – 5,7 %, партия «Родина» – 3,29 %, российская экологическая партия «Зелёные» – 2,75 %, партия «За правду» – 2,01 %, «Партия роста» – 1,4 %. К распределению депутатских мандатов, в соответствии с законодательством, допускаются политические партии, набравшие 5 и более процентов голосов избирателей. Таким образом, к распределению мандатов по единому округу допущены 6 партий, преодолевших пятипроцентный барьер. По одномандатным избирательным округам 27 мандатов получают кандидаты, выдвинутые партией «Единая Россия», 6 – КПРФ, 2 – партия «Родины» и 3 мандата – кандидаты, выдвинувшиеся в порядке самовыдвижения. Таким образом, по предварительным итогам формирования состава Законодательного собрания Новосибирской области, из 76 мандатов партия «Единая Россия» получает 44 мандата, КПРФ – 14, ЛДПР – 6, «Новые люди» – 3, «Родина», «Справедливая Россия», «Партия пенсионеров» – по 2, самовыдвижение – 3 депутата».

Окончательные результаты Избирательная комиссия Новосибирской области определит после того, как все территориальные комиссии представят свои результаты.

Напомним, полпред в СФО Сергей Меняйло прокомментировал итоги выборов в Сибири.