«Конечно, не пионерский лагерь»: детский омбудсмен проверила воспитательную колонию в Новосибирске

Фото с сайта уполномоченного по правам ребёнка в Новосибирской области

Уполномоченный по защите прав детей Надежда Болтенко посетила воспитательную колонию в Новосибирске; омбудсмен высоко оценила условия содержания в учреждении.

Детский омбудсмен Новосибирской области Надежда Болтенко посетила Новосибирскую воспитательную колонию. Она оценила оснащение школьных кабинетов и художественное оформление помещений общежития. Об этом сообщается на сайта уполномоченного.

«Для детей здесь созданы хорошие условия, ими здесь на самом деле занимаются. Конечно, это не пионерский лагерь, но тут для подростков организовано пятиразовое питание, учёба, спорт, профориентация, творчество, выпуск собственной газеты, видеороликов. Они могут полноценно заниматься и по школьной программе, и найти своё призвание: например, освоить профессии пекаря, швеи, автослесаря, столяра, сварщика – то, что востребовано на рынке», — отметила Надежда Болтенко.

В ходе визита уполномоченный провела приём несовершеннолетних по личным вопросам. Один подросток просил помочь с определением статуса сироты, второй – разрешить ситуацию с не платящим алименты отцом. По обоим обращениям уже начата работа.

Напомним, ранее омбудсмен помогла школьнику, которого толкнули с лестницы.