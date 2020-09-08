Коронавирус в мире: последние новости о COVID-19 к 15 сентября - антирекорд по приросту заражённых, паника в секторе Газа и виртуальный чемпионат по танго

Фотографии с сайтов pexels.com, pixabay.com и из "Википедии"

Антирекорд по приросту заражённых, паника в секторе Газа из-за карантина, виртуальный чемпионат по танго; эти и другие новости в событиях дня на Сиб.фм.

К 15 сентября количество заражённых коронавирусной инфекцией в мире составило 29 223 167 человек, из которых 934 925 — умерли, 21 225 541 — выздоровели.

Новый антирекорд по числу заражённых

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии в мире превысило 29 миллионов. Об этом говорят данные Университета Джонса Хопкинса в США, ведущего подсчёты числа инфицированных на основе информации международных организаций, а также федеральных и местных властей.

Почти 308 тысяч человек заразились коронавирусом в мире за последние сутки, и это стало новым антирекордом.

Лидирует по числу выявленных случаев заражения по-прежнему США (6 519 979 человек за весь период пандемии), на втором месте Индия (4 846 427), замыкает тройку лидеров Бразилия (4 330 455).

Значительно выросло и число смертельных исходов заболевания — в прошедшее воскресенье зарегистрировано более 5 500 смертей, сообщили в ВОЗ.

В секторе Газа паника из-за заражений

В крупнейшей больнице сектора Газа были выявлены случаи заражения коронавирусом. Вчера вечером карантин был объявлен на всей территории Газы. Случаи заражения там вызывают беспокойство специалистов, поскольку местная система здравоохранения оставляет желать лучшего, сообщает BBC News.

Пока весь медперсонал проверяли на COVID-19, здание больницы было оцеплено полицейскими. Выявление случаев заражения вызвало панику среди местных жителей. Представитель больницы заявил, что из-за этого не удалось составить карту вспышки инфекции.

После выявления пяти заражённых в семье, живущей в лагере беженцев, во всём секторе Газа был введён комендантский час. До этого из-за относительной изоляции территории и жёсткого карантинного контроля коронавирус среди жителей не распространялся.

Врачи также сообщили, что от COVID-19 в Газе скончался 61-летний мужчина. Ранее единственная смерть от осложнений на Палестинских территориях случилась в одном из карантинных изоляторов, в которых две недели проводят люди, возвращающиеся в Газу.

Все выявленные случаи заражения ранее происходили там.

Во Франции готовятся ко второй волне коронавируса

Власти Франции опасаются, что в ноябре страну может накрыть вторая волна инфекции. Об этом местным СМИ сообщил советник правительства Жан-Франсуа Дельфреасси. Ранее из-за новой вспышки были усилены карантинные меры в Марселе.

Власти города сообщили, что бары и рестораны будут закрываться раньше. Также с 26 по 30 августа было введено правило об обязательном ношении масок.

Франция находится на седьмом месте в мире по числу смертей от COVID-19, и власти пристально отслеживают ситуацию с распространением вируса, чтобы при необходимости усиливать локальные карантинные меры.

Виртуальный чемпионат по танго

В грядущую среду в Аргентине начинается ежегодный чемпионат мира по танго, но на этот раз из-за пандемии он будет проходить в виртуальном формате. Об этом сообщили власти страны.

За сутки в Аргентине было выявлено более 8,7 тысяч новых случаев заражения. Это максимальный показатель с начала пандемии.

Судьи будут оценивать участников по присланным видеозаписям.

В этом году также впервые разрешили сольные выступления. Министр культуры Энрике Авогадро заявил, что конкурс будет отличаться от того, что было раньше, но он пройдёт с прежней энергичностью.

Напомним, 12 сентября были подсчитаны потери российской экономики из-за пандемии коронавируса.