Коронавирус в Новосибирске: ситуация на 13:00 14 сентября

Фото Густаво Зырянова и Михаил Докукина / Сиб.фм, pixabay.com

В Новосибирске за сутки выявили 55 новых случаев заражения коронавирусом; умерли ещё три пациента.

За сутки в Новосибирской области снова заразились более 50 человек. Общее количество заражённых превысило 12 тысяч.

Больше 50

За сутки в Новосибирской области выявили 50 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

По данным оперативного штаба, на утро 14 сентября, в регионе зарегистрирован 12 148 случаев COVID-19. В общем числе заболевших 719 детей. 10 875 человек выписаны с выздоровлением (+19 за сутки).

Умерли три пациента

Скончались ещё три пациента: женщины в возрасте 67 лет, 69 лет и 83 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 397 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе.

В отделениях интенсивной терапии находятся 43 человека. На ИВЛ – 5 пациентов.

Дети и взрослые в больницах

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска 1 027 человек.

В больницы районов области госпитализированы 411 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтверждённым диагнозом.

Госпитализировано 17 детей с подозрением на коронавирус, в том числе с подтверждённым диагнозом.

Карантин в новосибирских школах

В Новосибирской области на карантин по коронавирусу ушли две школы в Болотном. В Новосибирске и Бердске по этой же причине удалённо будут учиться семь классов.