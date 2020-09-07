Коронавирус в новосибирских школах: на карантин отправлены две школы и несколько классов
Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
В Новосибирской области на карантин по коронавирусу ушли две школы; в ещё двух городах на удалённое обучение перешли несколько классов.
Две школы, расположенные в Болотнинском районе Новосибирской области, отправлены на карантин по ОРВИ. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников на оперативном совещании.
По словам Травникова, на карантин из-за коронавируса также отправлены несколько классов из Бердска и Новосибирска.
«Из-за коронавируса на карантин отправлены четыре класса в Новосибирске и три класса в Бердске. Также в Болотнинском районе закрыты две школы в Болотном. Там заболели учитель и кухонный работник», — рассказал Травников.
Напомним, в Омске 20 классов закрыли на карантин из-за вспышек заболеваемости.
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