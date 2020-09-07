Коронавирус в новосибирских школах: на карантин отправлены две школы и несколько классов

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирской области на карантин по коронавирусу ушли две школы; в ещё двух городах на удалённое обучение перешли несколько классов.

Две школы, расположенные в Болотнинском районе Новосибирской области, отправлены на карантин по ОРВИ. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников на оперативном совещании.

По словам Травникова, на карантин из-за коронавируса также отправлены несколько классов из Бердска и Новосибирска.

«Из-за коронавируса на карантин отправлены четыре класса в Новосибирске и три класса в Бердске. Также в Болотнинском районе закрыты две школы в Болотном. Там заболели учитель и кухонный работник», — рассказал Травников.

Напомним, в Омске 20 классов закрыли на карантин из-за вспышек заболеваемости.