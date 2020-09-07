Коронавирус в России: последние новости о COVID-19 к 15 сентября - в Волгограде продлили режим повышенной готовности, российской вакциной заинтересовались 50 стран, жители Тулы привезли коронавирус из Турции

Фото pixabay.com, «Википедия».

Жители Тульской области привезли коронавирус из Турции, в Волгоградской области не готовы снимать ограничительные меры, а российской вакциной заинтересовались уже 50 стран; эти и другие новости в обзоре Сиб.фм.

К 15 сентября количество заражённых коронавирусной инфекцией в России составило 1 068 320 человек, из которых 18 635 — умерли, 878 700 — выздоровели.

Российской вакциной от коронавируса заинтересовались 50 стран

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сотрудничает по вопросам поставки вакцины от коронавируса с 50 странами. Об этом заявил сегодня глава фонда Кирилл Дмитриев, пишет "ТАСС".

Он отметил, что объёмы производства пока ограниченны, поэтому в настоящий момент в приоритетном порядке для сотрудничества рассматриваются 20 стран, в отношениях с которыми есть большой прогресс.

В начале сентября министр здравоохранения России Михаил Мурашко уже заявлял, что из-за рубежа поступило более 30 обращений о поставке «Спутник V», совместном производстве, а также совместном изучении других вакцин.

Между тем одной из первых стран, которая получит российскую вакцину от коронавируса, будет Белоруссия. Жители республики примут добровольное участие в третьем этапе испытаний российского препарата. Соглашение о поставках также подписано с Казахстаном.

Продление режима повышенной готовности в Волгоградской области

Режим повышенной готовности продлён в Волгоградской области до 5 октября, сообщает ИА «Вологда Регион».

По словам губернатор региона Олега Кувшинникова, такое решение продиктовано тем, что коэффициент заболеваемости по-прежнему выше единицы, что не позволяет ввести третий этап снятия ограничений.

«У нас открыто почти всё, остаются ограничения на массовых мероприятиях в закрытых помещениях. Мы готовы к любому развитию ситуации: коечный фонд достаточный, запасы медикаментов сделаны, охват тестирования высокий. Мы готовы к ОРВИ и гриппу. По прогнозам пик заболеваемости придётся на начало октября. В связи с этим режим повышенной готовности мы продлеваем до 5 октября. Важно неукоснительно соблюдать все меры безопасности, чтобы снова не вводить карантинные мероприятия», — заявил глава региона.

На 14 сентября в регионе зарегистрировано 3 906 заболевших коронавирусом. С начала пандемии выздоровели 3 327 человек, 44 — скончались. Количество активных случаев на сегодняшний день — 535.

Жители Тульской области привезли коронавирус из Турции

С 1 августа на коронавирус прошли обследование 2 136 жителей Тульской области, вернувшиеся с отдыха на зарубежных или отечественных курортах. У 8 туристов, которые вернулись из Турции — положительный результат. Два были зарегистрированы на минувшей неделе.

Главный санитарный врач области Александр Ломовцев сообщил, что по 7 фактам материалы направлены в суд.

При этом в Тульской области сохраняется стабильный уровень заболеваемости COVID-19. Темп прироста заболеваемости — 0,26 %. COVID-19 не выявлен в 7 районах Тульской области, в 4 из них новые случаи не регистрируются более трёх недель.

Вакцинация от гриппа после коронавируса

Главный внештатный специалист по иммунопрофилактике Татьяна Ивлева объяснила, что при лёгком течении заболевания коронавирусом ставить прививку от гриппа можно сразу после выздоровления.

«При лёгком течении коронавируса вакцинироваться от гриппа можно практически сразу. Если же заболевание протекало в тяжёлой форме, то все прививки ставятся по согласованию с лечащими врачами. Возможно, что будет медотвод вплоть до нескольких месяцев», — заявила Ивлева.

Примерно такая же ситуация обстоит в случае, если человек переболел ОРЗ.

«В случае ОРЗ узких регламентов нет. После ОРЗ вакцинироваться можно сразу после выздоровления, если инфекция протекала в лёгкой форме. Если инфекция протекала в более тяжёлой форме, то по рекомендации врача, лечившего пациента, может быть медотвод от трёх дней до месяца», — подчеркнула Ивлева.

Рост заболеваемости коронавирусом в России связали с выходом людей из отпусков

Глава Минздрава Михаил Мурашко связал рост заболеваемости коронавирусом в нескольких регионах России с возвращением людей из отпусков. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия-1».

«Мы видим, что ситуация достаточно стабильная, но тем не менее по некоторым регионам в связи с возвращением из отпусков, повышением активности есть небольшие изменения по количеству пациентов», — заявил министр.

По словам Мурашко, на данный момент в больницах от COVID-19 лечатся чуть более 90 тысяч пациентов. При этом, по его словам, врачи научились «управлять инфекцией» лучше, чем в начале её распространения.

Напомним, число заражённых коронавирусом в мире превысило 29 миллионов.