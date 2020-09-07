Коронавирусом в России заразились ещё 5509 человек

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

5509 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в России за минувшие сутки; в стационарах скончались 57 человек.

За последние сутки в России выявлено 5 509 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 25,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 57 летальных исходов. Об этом 14 сентября сообщили в федеральном оперативном штабе.

🔸 Москва — 696

🔸 Санкт-Петербург — 199

🔸 Московская область — 163

🔸 Ростовская область — 160

🔸 Нижегородская область — 147

🔸 Ставропольский край — 136

🔸 Ульяновская область — 129

🔸 Свердловская область — 129

🔸 Самарская область — 120

🔸 Воронежская область — 111

🔸 Саратовская область — 110

🔸 Кемеровская область — 105

🔸 Красноярский край — 102

🔸 Волгоградская область — 98

🔸 Оренбургская область — 98

🔸 Пензенская область — 93

🔸 Краснодарский край — 92

🔸 Архангельская область — 91

🔸 Республика Дагестан — 84

🔸 Ханты-Мансийский АО — 82

🔸 Республика Крым — 77

🔸 Иркутская область — 72

🔸 Хабаровский край — 70

🔸 Мурманская область — 69

🔸 Республика Саха (Якутия) — 69

🔸 Приморский край — 69

🔸 Челябинская область — 67

🔸 Кировская область — 66

🔸 Забайкальский край — 66

🔸 Республика Калмыкия — 63

🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 63

🔸 Удмуртская Республика — 60

🔸 Алтайский край — 60

🔸 Ямало-Ненецкий АО — 59

🔸 Пермский край — 58

🔸 Новосибирская область — 55

🔸 Тюменская область — 54

🔸 Костромская область — 53

🔸 Республика Коми — 53

🔸 Томская область — 52

🔸 Республика Алтай — 49

🔸 Орловская область — 48

🔸 Ярославская область — 46

🔸 Республика Бурятия — 45

🔸 Белгородская область — 43

🔸 Ивановская область — 43

🔸 Брянская область — 42

🔸 Республика Ингушетия — 42

🔸 Астраханская область — 42

🔸 Вологодская область — 41

🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 40

🔸 Калужская область — 39

🔸 Сахалинская область — 38

🔸 Ленинградская область — 36

🔸 Рязанская область — 32

🔸 Республика Хакасия — 32

🔸 Омская область — 32

🔸 Магаданская область — 32

🔸 Владимирская область — 31

🔸 Липецкая область — 31

🔸 Тульская область — 31

🔸 Калининградская область — 31

🔸 Республика Мордовия — 31

🔸 Республика Северная Осетия — 30

🔸 Республика Башкортостан — 30

🔸 Тамбовская область — 29

🔸 Новгородская область — 28

🔸 Амурская область — 27

🔸 Курганская область — 26

🔸 Республика Тыва — 26

🔸 Тверская область — 25

🔸 Чувашская Республика — 24

🔸 Курская область — 23

🔸 Республика Татарстан — 23

🔸 Псковская область — 21

🔸 Республика Марий Эл — 21

🔸 Камчатский край — 21

🔸 Республика Адыгея — 19

🔸 Севастополь — 18

🔸 Республика Карелия — 16

🔸 Смоленская область — 12

🔸 Еврейская АО — 7

🔸 Чеченская Республика — 6.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 068 320 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 18 635 летальных исходов, выздоровело 878 700 человек.