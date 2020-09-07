Коронавирусом в России заразились ещё 5509 человек
Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области
5509 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в России за минувшие сутки; в стационарах скончались 57 человек.
За последние сутки в России выявлено 5 509 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 25,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 57 летальных исходов. Об этом 14 сентября сообщили в федеральном оперативном штабе.
🔸 Москва — 696
🔸 Санкт-Петербург — 199
🔸 Московская область — 163
🔸 Ростовская область — 160
🔸 Нижегородская область — 147
🔸 Ставропольский край — 136
🔸 Ульяновская область — 129
🔸 Свердловская область — 129
🔸 Самарская область — 120
🔸 Воронежская область — 111
🔸 Саратовская область — 110
🔸 Кемеровская область — 105
🔸 Красноярский край — 102
🔸 Волгоградская область — 98
🔸 Оренбургская область — 98
🔸 Пензенская область — 93
🔸 Краснодарский край — 92
🔸 Архангельская область — 91
🔸 Республика Дагестан — 84
🔸 Ханты-Мансийский АО — 82
🔸 Республика Крым — 77
🔸 Иркутская область — 72
🔸 Хабаровский край — 70
🔸 Мурманская область — 69
🔸 Республика Саха (Якутия) — 69
🔸 Приморский край — 69
🔸 Челябинская область — 67
🔸 Кировская область — 66
🔸 Забайкальский край — 66
🔸 Республика Калмыкия — 63
🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 63
🔸 Удмуртская Республика — 60
🔸 Алтайский край — 60
🔸 Ямало-Ненецкий АО — 59
🔸 Пермский край — 58
🔸 Новосибирская область — 55
🔸 Тюменская область — 54
🔸 Костромская область — 53
🔸 Республика Коми — 53
🔸 Томская область — 52
🔸 Республика Алтай — 49
🔸 Орловская область — 48
🔸 Ярославская область — 46
🔸 Республика Бурятия — 45
🔸 Белгородская область — 43
🔸 Ивановская область — 43
🔸 Брянская область — 42
🔸 Республика Ингушетия — 42
🔸 Астраханская область — 42
🔸 Вологодская область — 41
🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 40
🔸 Калужская область — 39
🔸 Сахалинская область — 38
🔸 Ленинградская область — 36
🔸 Рязанская область — 32
🔸 Республика Хакасия — 32
🔸 Омская область — 32
🔸 Магаданская область — 32
🔸 Владимирская область — 31
🔸 Липецкая область — 31
🔸 Тульская область — 31
🔸 Калининградская область — 31
🔸 Республика Мордовия — 31
🔸 Республика Северная Осетия — 30
🔸 Республика Башкортостан — 30
🔸 Тамбовская область — 29
🔸 Новгородская область — 28
🔸 Амурская область — 27
🔸 Курганская область — 26
🔸 Республика Тыва — 26
🔸 Тверская область — 25
🔸 Чувашская Республика — 24
🔸 Курская область — 23
🔸 Республика Татарстан — 23
🔸 Псковская область — 21
🔸 Республика Марий Эл — 21
🔸 Камчатский край — 21
🔸 Республика Адыгея — 19
🔸 Севастополь — 18
🔸 Республика Карелия — 16
🔸 Смоленская область — 12
🔸 Еврейская АО — 7
🔸 Чеченская Республика — 6.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 068 320 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 18 635 летальных исходов, выздоровело 878 700 человек.
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