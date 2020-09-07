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Кто не голосует, тот пьёт: в дни выборов в Новосибирске нашли больше 30 пьяных водителей

сегодня 11:01

Фото ГИБДД

В Новосибирске ГИБДД на минувшей неделе выявила почти 40 пьяных водителей; часть из них попалась на нарушении повторно.

Тридцать семь нетрезвых водителей на дорогах Новосибирска выявили сотрудники ГИБДД с 11 по 14 сентября. Об этом сообщили в службе пропаганды городской инспекции.

Согласно указанным данным, 20 из них оказались в состоянии алкогольного опьянения, а ещё 11 отказались от медицинского освидетельствования. В ГИБДД отметили, что 6 водителей ранее уже попадались за пьяной ездой. На штрафстоянку поместили 32 автомобиля.

Наказание, которое грозит водителям за нетрезвую езду, — это штраф до 30 тысяч рублей и лишение прав сроком до 2 лет. В случае повторных нарушений возможна уголовная ответственность.

Напомним, с 11 по 13 сентября в Новосибирской области проходили выборы в региональный парламент.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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