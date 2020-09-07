Курьер «Яндекс.Лавки» привёз москвичке вместе с заказом ведро с мочой

Фото Twitter @yingfish

Курьер «Яндекс.Лавки» привёз москвичке ведро с мочой вместе с заказом; женщина открыла ланч-бокс и пришла в ужас от увиденного.

Жительница Москвы вместе с продуктами из «Яндекс.Лавки» получила ведро с мочой. Разгневанная клиентка сервиса доставки еды написала об отвратительном, по её словам, инциденте в своем Twitter, прикрепив к посту соответствующие фотографии.

По словам россиянки, она сделала заказ ночью и вскоре к ней приехал курьер в маске, который передал ей пакет. В нём в том числе находилось ведро из-под майонеза. Открыв его, девушка поняла, что внутри находится жидкость с запахом человеческой мочи.

«Майонезная баночка, наполненная мочой чуть менее чем наполовину», — написала москвичка.

По ее словам, ей дважды позвонили из «Яндрекс.Лавки», в том числе генеральный директор сервиса Илья Красильщик, и принесли свои извинения. В самой компании, как пишет сайт телеканала «360», сказали, что курьера отстранили от работы, ему заблокировали возможность выполнять заказы.

«Мы оперативно провели внутреннее расследование. На записях с камер видеонаблюдения со склада видно, что при сборке заказа и в момент передачи его водителю инородного предмета в пакете не было», — сказала директор пиар-службы «Яндекс.Лавки» Елена Новикова.

Напомним, блогер сообщил о массовом увольнении жаловавшихся на условия труда курьеров «Яндекс.Еды» в Новосибирске.