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Лукашенко прилетел в Россию

сегодня 16:24

Фото Telegram-канала «Пул Первого»

Лукашенко прилетел в Россию; переговоры в Сочи с Путиным пройдут в формате «один на один» и без журналистов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Россию на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, его самолёт приземлился в аэропорту Адлера.

Как сообщает издание «БЕЛТА», лидеры соседних стран встретятся в резиденции «Бочаров ручей». Журналистов там не будет.

Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят тему реструктуризации госдолга Белоруссии перед Россией, вопросы интеграции в рамках договора о Союзном государстве, совместные проекты в энергетике.

Уточняется, что каких-либо подписаний документов не планируется.

Отметим, встреча Путина и Лукашенко пройдёт на фоне массовых протестов в Белоруссии, которые начались после президентских выборов 9 августа. Демонстранты требуют проведения честного голосования и уже больше месяца выходят на митинги на улицы белорусских городов.

Напомним, глава Белоруссии Александр Лукашенко признался в интервью российским журналистам, что «немного пересидел» на президентском посту.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

Сочи
Владимир Путин
переговоры
Александр Лукашенко

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