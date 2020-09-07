Лукашенко прилетел в Россию

Фото Telegram-канала «Пул Первого»

Лукашенко прилетел в Россию; переговоры в Сочи с Путиным пройдут в формате «один на один» и без журналистов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Россию на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, его самолёт приземлился в аэропорту Адлера.

Как сообщает издание «БЕЛТА», лидеры соседних стран встретятся в резиденции «Бочаров ручей». Журналистов там не будет.

Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят тему реструктуризации госдолга Белоруссии перед Россией, вопросы интеграции в рамках договора о Союзном государстве, совместные проекты в энергетике.

Уточняется, что каких-либо подписаний документов не планируется.

Отметим, встреча Путина и Лукашенко пройдёт на фоне массовых протестов в Белоруссии, которые начались после президентских выборов 9 августа. Демонстранты требуют проведения честного голосования и уже больше месяца выходят на митинги на улицы белорусских городов.

Напомним, глава Белоруссии Александр Лукашенко признался в интервью российским журналистам, что «немного пересидел» на президентском посту.