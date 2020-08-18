Материнский капитал могут разрешить использовать повторно

В России планируют внести поправки в закон о материнском капитале; обманутые дольщики, вложившие средства в приобретение жилья, смогли бы использовать деньги от государства повторно.

Поправки в закон о материнском капитале предлагают внести в России. Изменения направлены на то, чтобы помочь обманутым дольщикам вернуть использованные на покупку квартиры деньги. Сейчас в законодательстве не установлен порядок возврата семейной выплаты для тех случаев, когда дом признаётся проблемным.

Сейчас схема работает следующим образом. После того как Фонд защиты прав дольщиков принимает решение о выплате участникам строительства компенсации за купленную квартиру, семье возвращают заплаченные по договору долевого участия деньги за вычетом материнского капитала. Полученную от государства выплату вернут в Пенсионный фонд. Для того, чтобы снова её использовать, семья должна обратиться в суд.

Подготовленные изменения в законодательство должны изменить эту практику. Как будут возвращать материнский капитал на счёт родителей после того, как нововведения вступят в силу, сказано в документе, опубликованном на портале правовой информации. Об этом сообщает портал «СибДом».

Если семья использовала материнский капитал на покупку квартиры в новостройке по договору долевого участия в строительстве, а застройщик своих обязательств не выполнил, Фонд защиты прав дольщиков обязан сделать запрос в отделение Пенсионного фонда. Получить информацию, использовались ли средства материнского капитала на оплату покупки квартиры.

Если ответ положительный, в течение 5 дней с момента получения этой информации Фонд защиты дольщиков обязан перечислить деньги на счёт матери в Пенсионном фонде, с которого был снят материнский капитал. После чего Пенсионный фонд должен сообщить семье о поступлении средств на счёт. Тогда их можно будет использовать повторно.

Ожидается, что поправки в законодательство будут приняты в ближайшее время. Причём вернуть материнский капитал смогут и дольщики тех объектов, для которых к моменту вступления закона в силу Фонд защиты прав дольщиков уже вынес решение о выплате компенсации.

Напомним, 18 августа Сиб.фм рассказал, можно ли использовать материнский капитал на погашение ипотеки.