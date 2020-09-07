Мэр Анатолий Локоть прокомментировал итоги выборов в Новосибирске

Фото Алексея Чистякова

Мэр Новосибирска поблагодарил жителей города за участие в выборах; Локоть считает, что ни одна из политических сил не получила монопольного представительства.

Анатолий Локоть прокомментировал итоги выборов, прошедших накануне в Новосибирске. Градоначальник поблагодарил жителей, которые, «несмотря на погожие деньки», посчитали своим долгом прийти на участки. Об этом мэр заявил 14 сентября во время брифинга.

По словам руководителя администрации, «ни одна политическая сила по итогам выборов не обладает монопольным представительством в Совете депутатов Новосибирска».

Также Анатолий Локоть прокомментировал результаты депутатов от партии КПРФ.

«Я говорю сейчас не только как мэр, но и как руководитель областного отделения коммунистической партии. КПРФ в очередной раз подтвердила, что это ведущая в области оппозиционная политическая сила. В заксобрании будет работать фракция из 14 депутатов, в горсовете — 8 депутатов», — отметил мэр.

Напомним, ранее стал известен предварительный состав членов горсовета Новосибирска.