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Мишустин продлил стимулирующие выплаты медикам

сегодня 22:01

Фото pixabay.com

Выплаты для сражающихся с коронавирусом медиков продлили на сентябрь; распоряжение о продлении доплат подписал премьер Мишустин.

Стимулирующие выплаты медработникам, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом, продлены на сентябрь. Об этом в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Как следует из текста стенограммы заседания, которая опубликована на сайте правительства, выплаты продлены с перерасчётом на отпускные.

«Правительство приняло решение продлить еще на один месяц – сентябрь – медицинским работникам стимулирующие выплаты, которые были введены по инициативе президента. Как и прежде – с перерасчетом на отпускные», – сказал Мишустин.

Премьер-министр добавил, что на месяц – до 15 октября – были также продлены выплаты работникам соцучреждений стационарного типа, которые работают в условиях карантина по сменам в 14 дней. На вышеприведённые доплаты соцработникам было выделено около 2 млрд рублей из госказны.

Весной в разгар пандемии коронавирусной инфекции президент Владимир Путин поручил правительству ввести стимулирующие выплаты для медиков за работу с пациентами с коронавирусом. Врачи стационаров получают выплату в размере 80 000 руб. в месяц, средний медперсонал – 50 000 руб., младший – по 25 000 руб.

Напомним, врач признал скачок заболеваемости COVID в последние несколько недель в России — формированием массового иммунитета.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

Мишустин
сентябрь
выплаты врачам

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