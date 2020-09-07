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Мишустин выделил 1,89 млрд рублей: кто получит прибавку к зарплате в 60 тысяч рублей

сегодня 14:10

Фото pixabay.com

На новые выплаты кабмин выделил 1,89 миллиарда рублей; прибавку в размере от 10 до 60 тысяч рублей получат некоторые россияне.

Деньги на прибавку к зарплате сотрудников, работающих с коронавирусными больными, выделило правительство России. Прибавка составит от 10 до 60 тысяч рублей. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Всего на эти цели выделят 1,89 миллиарда рублей.

«Решение касается тех, кто ухаживает за подопечными домов престарелых, интернатов для инвалидов и других стационарных организаций социального профиля. Работа в сменном режиме подразумевает изоляцию внутри учреждения вместе с проживающими в нём гражданами на протяжении 14 дней», — приводит текст постановления «Парламентская газета».

Также в пресс-службе кабмина добавили, что размер выплаты зависит от нескольких факторов: квалификации сотрудника, должности, нахождения в непосредственном контакте с инфицированными.

Деньги на прибавку выделят из резервного фонда правительства. Выплаты сотрудники будут получать в течение одного месяца.

Напомним, безработные родители смогут получить 3000 на каждого ребёнка и в сентябре. Постановление об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Автор:
Денис Калин

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