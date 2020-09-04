Мурашко: рост заболеваемости COVID-19 в России связан с отпусками

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В России с 4 сентября ежедневно выявляют более пяти тысяч заразившихся коронавирусом; по мнению главы минздрава, это связано с отпусками.

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, рост заболеваемости коронавирусом связан с тем, что жители возвращаются после отдыха. В течение уже нескольких дней в стране ежедневно выявляется больше пяти тысяч заболевших.

«Мы видим, что ситуация достаточно стабильная, но тем не менее по некоторым регионам в связи с возвращением из отпусков, повышением активности есть небольшие изменения по количеству пациентов», — сказал министр (цитата по ТАСС).

По словам Мурашко, в российских больницах остаются чуть более 90 тысяч пациентов с коронавирусом. В то же время медики научились «управлять инфекцией» лучше, чем в начале пандемии.

Напомним, Сиб.фм рассказал, где отдохнуть в сентябре.