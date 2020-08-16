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Не увлекайтесь: определена неопасная норма поедания арбузов

сегодня 04:07

Фото pixabay.com

Сочная, алая плоть арбуза манит и невозможно вовремя остановиться в поедании;стоит ограничивать себя.

Порядка полкило этой ягоды в день не повредят вашему организму. Максимум – килограмм. Таково мнение заведующего урологии Волгоградского областного уронефрологического центра Романа Шульгина. Он поделился им с «Вечерним Волгоградом». Здоровые почки – не опасайтесь есть арбуз вдоволь, если больные – нужно сдерживать себя. Иначе есть риск появления гипертензии и отёков из-за того, что почки не успевают избавляться от излишнего количества воды, поступающей в организм с арбузом, пояснил Шульгин.

Ягода излишне нагружает поджелудочную железу – этому способствуют простые углеводы. Не обходится без желчегонного эффекта, что может обострить хроническое воспаление.

Напомним, 16 августа назван профилактический эффект зелёного чая на заболевания мозга.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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