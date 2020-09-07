Нетрезвый росгвардеец врезался в дом: раскрыты подробности аварии в Новосибирске, где погиб мужчина

Фото из социальных сетей/ГИБДД

Сотрудник Росгвардии из Новосибирска попал в аварию в нетрезвом виде; пассажир погиб от полученных травм.

Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для сотрудника Росгвардии, которого обвиняют в смертельном ДТП. Об этом 14 сентября Сиб.фм сообщила помощник прокурора Калининского района Анна Медведева. Трагедия произошла ночью 29 августа.

За рулём автомобиля находился 37-летний новосибирец Роман Палецкий. В прокуратуре сообщили, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Находясь в состоянии алкогольного опьянения, утратил контроль над управлением автомобилем, допустил наезд на препятствие в виде другого припаркованного автомобиля и врезался в жилой дом. В результате столкновения один из пассажиров получил ранения, от которых спустя непродолжительное время скончался. Вторая пассажирка также получила телесные повреждения», — рассказала Сиб.фм Анна Медведева.

В ГИБДД ранее сообщали, что Роман Палецкий двигался на иномарке Honda Accord по улице Новоуральской. Погибшим оказался мужчина 1983 года рождения, второй пострадавшей 35 лет. Она была госпитализирована в тяжёлом состоянии. Сам водитель получил перелом нескольких ребёр.

Роману Палецкому предъявлено обвинение по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ. Сотруднику вневедомственной охраны грозит по этой статье до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в Новосибирске с 11 по 14 сентября выявили 37 нетрезвых водителей.