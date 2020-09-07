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Николай Красников опережает конкурентов на выборах в Кольцово

сегодня 11:31

Фото из открытых источников

В наукограде Кольцово прошли выборы главы поселения; с большим отрывом лидирует действующий глава.

В наукограде Кольцов под Новосибирском состоялись выборы главы поселения. По предварительным итогам, лидирует действующий глава Николай Красников.

По данным избирательной комиссии, за него отдали голоса 1 696 избирателей, или 86,35 % от пришедших на выборы.

Ближайший конкурент Красникова Антон Перевалов получил 139 голосов избирателей. Ещё один претендент на кресло главы наукограда Ирина Видяева заручилась поддержкой 67 избирателей.

Напомним, Сиб.фм рассказал о победителях на выборах в горсовет Новосибирска.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Кольцово
выборы

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