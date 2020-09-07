Новая выплата 3000 рублей на детей от 0 до 18 лет: кто получит деньги в сентябре

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Государственная выплата 3 000 рублей предназначена для детей от 0 до 18 лет; в сентябре деньги получат около 2,8 миллионов граждан.

Новая выплата в размере 3000 рублей предназначена для детей от 0 до 18 лет. Получить её смогут только дети безработных родителей. В сентябре им перечислят выплату на каждого ребёнка. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Деньги получат родители, потерявшие работу в период пандемии коронавируса. Для этого нужно официально стоять на бирже труда.

Такую меру поддержки получат 2,8 миллиона россиян, которые официально признаны безработными. Дополнительно на эти цели кабмин выделил 8,5 млрд рублей.

Деньги может получить только один родитель.

Напомним, на выплаты в сентябре кабмин выделил дополнительно 35 миллиардов.