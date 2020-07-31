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Новосибирская мэрия купила 20 электрогрилей

сегодня 15:26

Фото Pixabay

Хозяйственное управление мэрии Новосибирска закупило несколько десятков бытовых приборов; среди них холодильники, блендеры, увлажнители воздуха и электрогрили.

МКУ Новосибирска «Хозяйственное управление» закупило бытовую технику на сумму почти 900 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные портала госзакупок. Рассмотрение заявок прошло сегодня, 14 сентября.

Согласно протоколу, победу в конкурсе одержала некая Запитецкая Ирина Михайловна. Среди новосибирских предпринимателей совпадений по фамилии, имени и отчеству найти не удалось, бизнесмены с такими данными есть в Самарской и Московской областях, следует из данных Rusprofile. Её предложение оказалось минимальным среди остальных поставщиков — 825 тысяч рублей. Максимальная стоимость контракта составляла почти 927 тысяч рублей.

Исходя из описания закупки, мэрия решила заказать несколько десятков бытовых предметов. Среди них 14 холодильников разного вида, две стиральные машины, 10 увлажнителей воздуха, 20 электрических грилей, 15 вакуумных блендеров, 3 кухонные машины, 10 утюгов, 15 электрических чайников, 10 масляных обогревателей, 10 микроволновых печей и 10 электрических кофеварок капельного типа.

В качестве адреса поставки товара указан Красный проспект, 34. В этом здании расположена мэрия Новосибирска.

Сиб.фм направит запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать цель этой закупки.

Напомним, в конце июля омская больница закупила 1,5 тысячи мешков для умерших.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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