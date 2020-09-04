Новосибирская область получит 10 тысяч доз вакцины от коронавируса

Фотографии с сайта pixabay.com и Центра имени Гамалеи

Вакциной удастся привить 5 тысяч жителей региона; первыми вакцину получат медики.

Новосибирская область получит 10 тысяч доз российской вакцины от коронавируса, сообщает ТАСС. Они позволят привить 5 тысяч жителей региона.

Первыми вакцину получат медицинские работники. Об этом заявила главный внештатный специалист по вакцинопрофилактике Минздрава Новосибирской области Татьяна Ивлева.

«У нас планируется поступление около 10 тысяч доз вакцины «Спутник V», это предусматривает вакцинацию примерно 5 тысяч пациентов. На первом этапе планируется вакцинация медицинских работников и, возможно, работников образования», — сказала Ивлева.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявлял, что первые партии вакцины, доставка которых должна в том числе отладить логистические цепочки, уже отгружены во все регионы страны и должны быть доставлены в понедельник.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название «Спутник V». Препарат был разработан Центром имени Гамалеи. Он основан на уже известной платформе, на которой создали ещё ряд вакцин. Как отметили в Минздраве, опыт применения подобных препаратов показывает, что они способны давать длительный иммунитет — до двух лет.

Напомним, 10 сентября из-за побочных эффектов были приостановлены испытания вакцины в Великобритании.