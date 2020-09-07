Новосибирский общественник Антонов побеждает на выборах в горсовет Новосибирска

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм и со страницы Ростислава Антонова в социальной сети «ВКонтакте»

Руководитель «Гражданского патруля» побеждает на выборах в горсовет; об этом он сообщил в социальных сетях.

В Новосибирске на выборах в городской совет депутатов известный общественник и руководитель организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов обошёл действующего депутата горсовета Сергея Сухорукова. Информация об этом появилась на странице Антонова в социальной сети «ВКонтакте».

По предварительным данным, Антонов набрал 2 365 голосов избирателей, Сухоруков – 1 618.

«Невероятное напряжение сил позади. Вся команда «Гражданского патруля» показала просто невероятную работоспособность и волю к победе.

Я хочу поблагодарить каждого, кто прошёл вместе со мной этот путь.

Я рад, что никто не дал слабину, никто не отступил и не сдался», — написал Ростислав Антонов.

Напомним, оппозиционный кандидат обошёл заместителя председателя горсовета Сулейманова.