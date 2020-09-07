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Новые жертвы: в Москве от коронавируса умерли ещё 11 человек

сегодня 07:33

Фото из открытых источников

В Москве среднесуточный темп прироста новых случаев COVID-19 за 2 недели составляет 0,25%; за сутки умерли 11 пациентов.

В столице подтверждено 650 новых случаев коронавируса. Среднесуточный темп прироста новых случаев за две календарные недели составляет 0,25%. В соответствии с критериями Роспотребнадзора показатель меньше единицы говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе.

Среди новых выявленных случаев:

🔹38,5% — от 18 до 45 лет

🔹19,6% — от 46 до 65 лет

🔹18,5% — от 66 до 79 лет

🔹10,7% — старше 80 лет

🔹12,7% — дети.

Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Оперативный штаб также сообщил о новых случаях смертей от коронавируса.

«В Москве скончались 11 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении оперативного штаба.

Напомним, в Новосибирске от коронавируса умерли уже 394 человека.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Москва
коронавирус

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