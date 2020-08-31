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Обворовавшая Наташу Королёву девушка оказалась беременна от Тарзана

сегодня 14:19

Фото Instagram

Девушка, которая обокрала Наташу Королёву, беременна от ее супруга; Тарзан хранит многозначительное молчание.

Дом Наташи Королёвой обокрали гостьи её супруга Тарзана. Девушки украли драгоценности и деньги на сумму 5,2 млн руб. В СМИ сообщили, что певица обратилась в полицию.

Новость всколыхнула общественность, и в Сети стали обсуждать измены Тарзана. Однако после этого Наташа Королёва дала понять, что простила супруга, но подтверждение или опровержение этим слухам она не предоставила.

В Telegram-канале Mash появилась информация, что одна из преступниц оказалась беременной от Тарзана. Ею стала 23-летняя девушка по имени Анастасия. Сам супруг певицы пока предпочитает отмалчиваться на данную тематику.

По сообщениям СМИ, Королева уже обратилась к адвокату Вадиму Лялину для обсуждения сложившейся неприятной ситуации. Однако пока исполнительница по-прежнему не даёт никаких комментариев.

Напомним, Тарзан опубликовал в Сети своё фото в трусах и сорвал кучу недовольных комментариев пользователей.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

кража
беременная
тарзан
королёва

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