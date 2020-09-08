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Осталась только обувь: жуткое фото смертельной аварии в Новосибирске

вчера 23:17

Фото ГИБДД

В Новосибирске произошло ДТП с летальным исходом; парень погиб от полученных травм на месте.

Смертельное ДТП произошло в Октябрьском районе Новосибирска. Об этом 14 сентября сообщили в группе пропаганды ГИБДД по городу. Инцидент произошёл в 21:00.

В ГИБДД сообщили, что 23-летний водитель Toyota ехал по улице Кошурникова в сторону Бориса Богаткова. Перед ним оказался 25-летний парень — он переходил дорогу в неположенном месте.

Водитель не успел остановиться, в результате аварии мужчина погиб на месте от полученных травм. Удар оказался такой силы, что погибший «вылетел» из своих обуви — она осталась лежать на проезжей части. Сейчас на месте трагедии работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают причины случившегося.

Напомним, сегодня суд избрал меру пресечения новосибирскому росгвардейцу, который в нетрезвом состоянии устроил смертельное ДТП.

Автор:
Эдвард Фицлер

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