Осталась только обувь: жуткое фото смертельной аварии в Новосибирске
Фото ГИБДД
В Новосибирске произошло ДТП с летальным исходом; парень погиб от полученных травм на месте.
Смертельное ДТП произошло в Октябрьском районе Новосибирска. Об этом 14 сентября сообщили в группе пропаганды ГИБДД по городу. Инцидент произошёл в 21:00.
В ГИБДД сообщили, что 23-летний водитель Toyota ехал по улице Кошурникова в сторону Бориса Богаткова. Перед ним оказался 25-летний парень — он переходил дорогу в неположенном месте.
Водитель не успел остановиться, в результате аварии мужчина погиб на месте от полученных травм. Удар оказался такой силы, что погибший «вылетел» из своих обуви — она осталась лежать на проезжей части. Сейчас на месте трагедии работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают причины случившегося.
Напомним, сегодня суд избрал меру пресечения новосибирскому росгвардейцу, который в нетрезвом состоянии устроил смертельное ДТП.
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