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От 10 до 60 тысяч рублей: правительство выделило деньги на новые выплаты

сегодня 10:46

Фото с сайта pixabay.com

Стартовала новая волна выплат россиянам, работающим с коронавирусными больными; размер прибавки к зарплате составляет от 10 до 60 тысяч рублей.

Правительство России выделило 1,89 млрд рублей на новые выплаты. Деньги направят на прибавку к зарплате для тех работников, которые по долгу службы сталкиваются с больными новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила «Парламентская газета».

«Решение касается тех, кто ухаживает за подопечными домов престарелых, интернатов для инвалидов и других стационарных организаций социального профиля. Работа в сменном режиме подразумевает изоляцию внутри учреждения вместе с проживающими в нём гражданами на протяжении 14 дней», — говорится в сообщении.

В пресс-службе кабмина также добавили, что размер выплаты зависит от квалификации сотрудника и от того, находится ли он в непосредственном контакте с инфицированными. Прибавка к зарплате составляет от 10 до 60 тысяч рублей за смену.

Финансирование выплат будет осуществляться в течение одного месяца. Деньги на выплаты поступят из резервного фонда правительства.

Напомним, семьи с детьми всё ещё могут получить путинские выплаты. Но срок подачи заявлений истекает в сентябре.

Автор:
Денис Калин

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